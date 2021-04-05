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Бьянка Андрееску стала шестой ракеткой мира, Арина Соболенко — седьмой

Бьянка Андрееску стала шестой ракеткой мира, Арина Соболенко — седьмой
Теннис / WTA 0
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В обновлённом рейтинге WTA от 5 апреля канадка Бьянка Андрееску поднялась на шестую строчку, представительница Беларуси Арина Соболенко — на седьмую, Кики Бертенс из Нидерландов — на 10-ю. Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, сохранила за собой 34-ю позицию.

Рейтинг WTA. 5 апреля
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9186.
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7985.
3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 6965.
4 (4). Софья Кенин (США) — 5915.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5750.
6 (9). Бьянка Андрееску (Канада) — 5265.
7 (8). Арина Соболенко (Беларусь) — 5085.
8 (7). Серена Уильямс (США) — 4850.
9 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 4660.
10 (11). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4490.

34 (34). Екатерина Александрова (Россия) — 1955.
35 (35). Светлана Кузнецова (Россия) — 1865...
37 (42). Дарья Касаткина (Россия) — 1745.
38 (37). Вероника Кудерметова (Россия) — 1740...
40 (46). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1715...
73 (73). Анна Блинкова (Россия) — 1114...
75 (75). Анастасия Потапова (Россия) — 1061...
87 (88). Маргарита Гаспарян (Россия) — 934.
96 (99). Варвара Грачёва (Россия) — 863.

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