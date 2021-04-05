Бьянка Андрееску стала шестой ракеткой мира, Арина Соболенко — седьмой

В обновлённом рейтинге WTA от 5 апреля канадка Бьянка Андрееску поднялась на шестую строчку, представительница Беларуси Арина Соболенко — на седьмую, Кики Бертенс из Нидерландов — на 10-ю. Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, сохранила за собой 34-ю позицию.



Рейтинг WTA. 5 апреля

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9186.

2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7985.

3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 6965.

4 (4). Софья Кенин (США) — 5915.

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5750.

6 (9). Бьянка Андрееску (Канада) — 5265.

7 (8). Арина Соболенко (Беларусь) — 5085.

8 (7). Серена Уильямс (США) — 4850.

9 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 4660.

10 (11). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4490.

…

34 (34). Екатерина Александрова (Россия) — 1955.

35 (35). Светлана Кузнецова (Россия) — 1865...

37 (42). Дарья Касаткина (Россия) — 1745.

38 (37). Вероника Кудерметова (Россия) — 1740...

40 (46). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1715...

73 (73). Анна Блинкова (Россия) — 1114...

75 (75). Анастасия Потапова (Россия) — 1061...

87 (88). Маргарита Гаспарян (Россия) — 934.

96 (99). Варвара Грачёва (Россия) — 863.