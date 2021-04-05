Янник Синнер: я здесь, чтобы выигрывать турниры, а не выходить в финалы

19-летний итальянский теннисист Янник Синнер проанализировал своё выступление на «Мастерсе» в Майами (США).

Напомним, Синнер добрался до финала, по пути обыграв россиянина Карена Хачанова, финна Эмиля Руусувуори, казахстанца Александра Бублика и испанца Роберто Баутиста-Агута. В решающем матче итальянец уступил польскому теннисисту Хуберту Хуркачу со счётом 6:7 (4:7), 4:6.

«Если честно, это был тяжёлый для меня день, проиграть здесь в финале – непросто. Но я целую неделю был на корте, от этого счастлив. В финале всё пошло по неверному пути. Я допустил пару ошибок в очень важные моменты. Но есть лишь два варианта: либо ты выигрываешь, либо учишься, я многому научился.

Думаю, это была хорошая неделя, но я здесь не для того, чтобы выходить в финалы. Я здесь, чтобы выигрывать турниры. Вчера был не мой день, я это принял. Но я продолжу работать, не хочу терять время зря, посмотрим, что я смогу продемонстрировать на глине. На следующей неделе уже новый турнир, я должен быть готов», — приводит слова Синнера сайт ATP.

Синнер обратился к Хуркачу после поражения в финале «Мастерса» в Майами