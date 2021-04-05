Кики Бертенс снялась с турнира в Чарльстоне

Десятая ракетка мира представительница Нидерландов Кики Бертенс снялась с турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). Соревнования стартуют сегодня и продлятся до 11 апреля.
«Я очень разочарована тем, что не смогу принять участие в турнире в этом году. Я надеялась, что уже готова к грунтовому турниру, но мне нужно прислушиваться к своему телу. Желаю игрокам удачи, уже не могу дождаться возвращения на новый стадион в следующем году», — приводит слова Бертенс WTA Insider.
Напомним, в октябре 2020 года Кики перенесла операцию на ахилловом сухожилии, в декабре – теннисистка уже вернулась к тренировкам.
Призовой фонд турнира в Чарльстоне составил более $ 565 тыс. Его действующей чемпионкой является американка Мэдисон Кис. В 2018 году Бертенс также завоёвывала этот титул.
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