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Кики Бертенс снялась с турнира в Чарльстоне

Кики Бертенс снялась с турнира в Чарльстоне
Теннис / WTA 0

Десятая ракетка мира представительница Нидерландов Кики Бертенс снялась с турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). Соревнования стартуют сегодня и продлятся до 11 апреля.

«Я очень разочарована тем, что не смогу принять участие в турнире в этом году. Я надеялась, что уже готова к грунтовому турниру, но мне нужно прислушиваться к своему телу. Желаю игрокам удачи, уже не могу дождаться возвращения на новый стадион в следующем году», — приводит слова Бертенс WTA Insider.

Напомним, в октябре 2020 года Кики перенесла операцию на ахилловом сухожилии, в декабре – теннисистка уже вернулась к тренировкам.

Призовой фонд турнира в Чарльстоне составил более $ 565 тыс. Его действующей чемпионкой является американка Мэдисон Кис. В 2018 году Бертенс также завоёвывала этот титул.

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Посеянная под 5-м номером голландка Кики Бертенс не смогла самостоятельно уйти после матча. А соперница обвинила её в симуляции.
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