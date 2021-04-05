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Веснина – о сборах в Турции: немножко не до купания, мы здесь для суперинтенсивной работы

Веснина – о сборах в Турции: немножко не до купания, мы здесь для суперинтенсивной работы
Теннис / WTA 0
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Олимпийская чемпионка российская теннисистка Елена Веснина опубликовала фото из Антальи (Турция), где, как сообщила спортсменка, проходят её сборы. Веснина планировала принять участие в турнире категории WTA-250, который пройдёт в Стамбуле с 19 по 25 апреля.

Фото доступно в «инстаграме» российской теннисистки.

«Начинаю понедельник с шума моря за спиной! Как видно по моему луку, ещё немножко не до купания. Впрочем, что это за пляжные мечты в моей голове?

Мы здесь для суперинтенсивной работы: начались сборы! С нами и юниоры, и игроки постарше. Тренируемся на грунтовых кортах в прекрасную весеннюю погоду. В Москве такая роскошь пока, увы, недоступна.

Прилетела я не только со спортивной, но и со своей семьёй. Наверное, поэтому атмосфера для меня невероятно классная и заряжающая. Хороших нам сборов», — написала Веснина.

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