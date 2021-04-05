Веснина – о сборах в Турции: немножко не до купания, мы здесь для суперинтенсивной работы

Олимпийская чемпионка российская теннисистка Елена Веснина опубликовала фото из Антальи (Турция), где, как сообщила спортсменка, проходят её сборы. Веснина планировала принять участие в турнире категории WTA-250, который пройдёт в Стамбуле с 19 по 25 апреля.
Фото доступно в «инстаграме» российской теннисистки.
«Начинаю понедельник с шума моря за спиной! Как видно по моему луку, ещё немножко не до купания. Впрочем, что это за пляжные мечты в моей голове?
Мы здесь для суперинтенсивной работы: начались сборы! С нами и юниоры, и игроки постарше. Тренируемся на грунтовых кортах в прекрасную весеннюю погоду. В Москве такая роскошь пока, увы, недоступна.
Прилетела я не только со спортивной, но и со своей семьёй. Наверное, поэтому атмосфера для меня невероятно классная и заряжающая. Хороших нам сборов», — написала Веснина.
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