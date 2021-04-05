Белорус Герасимов обыграл аргентинца Пелью в Кальяри, взяв второй сет под ноль
Белорусский теннисист Егор Герасимов (80-й в рейтинге ATP) вышел во второй раунд турнира категории ATP-250 в Кальяри (Италия). В матче первого круга он уверенно обыграл аргентинца Гидо Пелью (48-й в рейтинге ATP) со счётом 6:4, 6:0.
Продолжительность встречи составила 1 час и 26 минут. Герасимов 2 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Пельи 2 эйса, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.
Во втором круге Герасимову предстоит сразиться с победителем матча Аляж Бедене (Словения) – Джулио Цеппьери (Италия).
Призовой фонд турнира в Кальяри составил более € 408 тыс., победитель получит более € 40 тыс. Действующим обладателем титула является серб Ласло Джере.
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