Карла Суарес-Наварро, в январе прошедшая курс химиотерапии, поделилась фото с тренировки

Экс шестая ракетка мира 32-летняя испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро, у которой в сентябре 2020 года диагностировали рак, сообщила, что приступила к тренировкам.

Напомним, у спортсменки была обнаружена злокачественная опухоль — болезнь Ходжкина. В конце января 2021 года испанка прошла последний сеанс химиотерапии.

Наварро поделилась жизнерадостными фотографиями с корта.

Снимки доступны в «инстаграме» испанской теннисистки.

«Очень рада снова тренироваться! Спасибо вам за любовь, которую вы мне отправляете», — написала испанка.

В настоящее время Карла является 95-й ракеткой мира. В конце 2019 года она объявила о приостановлении карьеры, однако в декабре 2020 года сообщила, что мечтает сыграть на Олимпийских играх в Токио. Они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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