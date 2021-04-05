Вероника Кудерметова вышла во 2-й круг турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг теннисного турнира в американском Чарльстоне. В первом матче турнира она уверенно обыграла представительницу США Дезире Кравчик. Для этого ей потребовалось два сета. Счёт встречи 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 55 минут.
Кудерметова совершила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету Кравчик не совершила ни одной двойной ошибки, а также ни разу не имела возможности реализовать брейк-пойнты (0 из 0).
Во втором круге турнира Кудерметова встретится с победителем встречи Рената Сарасуа (Мексика) — Эмма Наварро (США).
Призовой фонд турнира превышает 565 тысяч долларов.
Предыдущим победителем турнира стала Мэдисон Кис из США, обыграв датчанку Каролину Возняцки со счётом 7:6, 6:3.
- 5 апреля 2021
-
23:44
-
20:21
-
16:32
-
15:07
-
13:49
-
13:06
-
11:53
-
11:25
-
10:45
-
10:22
-
09:41
-
09:29
-
09:16
-
09:15
-
09:04
-
08:47
-
01:05
-
00:12
- 4 апреля 2021
-
22:56
-
21:59
-
21:30
-
20:29
-
19:50
-
17:51
-
17:23
-
17:04
-
16:47
-
15:53
-
15:02
-
14:33
-
13:22
-
13:00
-
12:29
-
12:03
-
11:51