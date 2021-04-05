Вероника Кудерметова вышла во 2-й круг турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг теннисного турнира в американском Чарльстоне. В первом матче турнира она уверенно обыграла представительницу США Дезире Кравчик. Для этого ей потребовалось два сета. Счёт встречи 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 55 минут.

Кудерметова совершила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету Кравчик не совершила ни одной двойной ошибки, а также ни разу не имела возможности реализовать брейк-пойнты (0 из 0).

Во втором круге турнира Кудерметова встретится с победителем встречи Рената Сарасуа (Мексика) — Эмма Наварро (США).

Призовой фонд турнира превышает 565 тысяч долларов.

Предыдущим победителем турнира стала Мэдисон Кис из США, обыграв датчанку Каролину Возняцки со счётом 7:6, 6:3.