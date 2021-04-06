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Елена Рыбакина снялась по ходу матча турнира в Чарльстоне из-за проблем с желудком

Елена Рыбакина снялась по ходу матча турнира в Чарльстоне из-за проблем с желудком
Теннис / WTA 0

Представительница Казахстана Елена Рыбакина, посеянная на турнире в Чарльстоне под 10-м номером, не смогла пробиться во второй круг. Она снялась в ходе матча с американкой Кэти Макнелли, проиграв первый сет со счётом 4:6. Причиной снятия стали проблемы с желудком.

За выход в третий круг Макнелли поспорит либо с россиянкой Анастасией Потаповой, либо с Анастасией Севастовой из Латвии. Под первым номером посеяна австралийка Эшли Барти.

Турнир в Чарльстоне проходит с 5 по 11 апреля. Призовой фонд составляет $ 565 тыс. Действующей победительницей соревнований является представительница США Мэдисон Кис, которая в финальном матче 2019 года обыграла датчанку Каролину Возняцки. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.

Чарльстон-1. 1-й круг
06 апреля 2021, вторник. 02:10 МСК
Елена Рыбакина
23
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
0 : 1
Rt
1 2 3
         
4 		   
6 		   
         
Кэти Макнелли
118
США
Кэти Макнелли
К. Макнелли
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