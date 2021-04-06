Янко Типсаревич: Джокович невероятно скромен

Бывшая восьмая ракетка мира серб Янко Типсаревич рассказал о человеческих качествах своего соотечественника первой ракетки мира Новака Джоковича.
«Новак Джокович невероятно скромен за пределами корта. Это, вероятно, говорит о масштабе его личности, менее материалистичного человека я в своей жизни не встречал.
Люди, которые создают наследие поколения, имеют тенденцию меняться. Новак с момента нашего знакомства и до сегодняшнего дня ничуть не изменился. Он не руководствуется личными интересами.
Он – парень с большим сердцем, который пытается помочь всем, в особенности – Сербии и своим товарищам по команде», — приводит слова серба Tennis World USA.
Ранее менеджер австрийского теннисиста Доминика Тима Хервиг Страка высказывался в сторону Джоковича и Вашека Поспишила, предполагая, что теннисисты враждебны по отношению к ATP и действуют только в личных интересах, создавая Ассоциацию профессиональных игроков в теннис.
- 6 апреля 2021
-
09:56
-
09:35
-
09:01
-
04:01
-
00:02
- 5 апреля 2021
-
23:44
-
20:21
-
16:32
-
15:07
-
13:49
-
13:06
-
11:53
-
11:25
-
10:45
-
10:22
-
09:41
-
09:29
-
09:16
-
09:15
-
09:04
-
08:47
-
01:05
-
00:12
- 4 апреля 2021
-
22:56
-
21:59
-
21:30
-
20:29
-
19:50
-
17:51
-
17:23
-
17:04
-
16:47
-
15:53
-
15:02
-
14:33