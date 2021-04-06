Янко Типсаревич: Джокович невероятно скромен

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Бывшая восьмая ракетка мира серб Янко Типсаревич рассказал о человеческих качествах своего соотечественника первой ракетки мира Новака Джоковича.

«Новак Джокович невероятно скромен за пределами корта. Это, вероятно, говорит о масштабе его личности, менее материалистичного человека я в своей жизни не встречал.

Люди, которые создают наследие поколения, имеют тенденцию меняться. Новак с момента нашего знакомства и до сегодняшнего дня ничуть не изменился. Он не руководствуется личными интересами.

Он – парень с большим сердцем, который пытается помочь всем, в особенности – Сербии и своим товарищам по команде», — приводит слова серба Tennis World USA.

Ранее менеджер австрийского теннисиста Доминика Тима Хервиг Страка высказывался в сторону Джоковича и Вашека Поспишила, предполагая, что теннисисты враждебны по отношению к ATP и действуют только в личных интересах, создавая Ассоциацию профессиональных игроков в теннис.

Менеджер Тима: Вашек Поспишил и другие заинтересованы в дестабилизации ATP, это позор