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Отец Джоковича: Федерер – великий чемпион, но не хороший человек

Отец Джоковича: Федерер – великий чемпион, но не хороший человек
Теннис / ATP 0
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Срджан Джокович, отец первой ракетки мира серба Новака Джоковича высказался о моральных качествах 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера.

«Пятнадцать лет назад Роджер выступал с нападками в адрес моего сына, когда тот был ещё подростком. Он понимал, что появится тот, кто будет лучше него. Тогда я сказал, что Роджер — великий чемпион, лучший для своего времени, но он не хороший человек», — приводит слова Джоковича-старшего Tennis World USA.

Напомним, последняя битва Федерера с Джоковичем состоялась в полуфинале Australian Open-2020, тогда серб оказался сильнее. Вскоре после завершения турнира Роджер перенёс плановую операцию на колене, а через некоторое время ему сделали вторую. После этого 39-летнему спортсмену потребовалась длительная реабилитация.

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