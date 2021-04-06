Ана Конюх: после просмотра фильма об Энди Маррее я заплакала

23-летняя хорватская теннисистка Ана Конюх рассказала, как на неё повлиял документальный фильм «Возрождение» о возвращении шотландского теннисиста Энди Маррея в тур после операции по замене тазобедренного сустава.
Напомним, в 2017 году Конюх получила серьёзную травму локтя и перенесла четыре операции. В общей сложности она не играла 19 месяцев.
«После просмотра фильма я заплакала. Я чувствовала то же, что и он в некоторые моменты.
Я тоже хочу заниматься любимым делом как можно дольше. Я – теннисистка до мозга костей. Я отдала этому всю свою жизнь.
У меня не было мыслей о том, чтобы просто отпустить ситуацию, в голове всегда был вопрос: «А что, если?». Я хочу закончить карьеру только на своих условиях», — приводит слова хорватки Tennis 365.
Прошедший турнир в Майами (США) стал для Конюх успешным: хорватка добралась до четвёртого круга, по пути обыграв чешку Катержину Синякову, американку Мэдисон Кис и польку Игу Свёнтек.
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