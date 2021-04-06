«Красота спасёт мир». Фанаты отреагировали на откровенное фото Арины Соболенко

Седьмая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко, вернувшаяся после турнира в Майами (США) домой, в Минск, порадовала фанатов откровенным снимком.
В своём «инстаграме» Соболенко поделилась фотографией в купальнике из СПА-центра.
Оценить снимок можно в «инстаграме» Арины Соболенко.
В комментариях к посту огромное количество восторженных комментариев по поводу фигуры теннисистки: «красота спасёт мир», «классная фигурка», «здорово похудела в год пандемии…» и так далее.
В Майами Соболенко дошла до четвертьфинала, где со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 3:6 уступила будущей чемпионке соревнований первой ракетке мира, австралийской теннисистке Эшли Барти.
В феврале 2021 года Арина и бельгийка Элисе Мертенс выиграли Открытый чемпионат Австралии в парном разряде. В финальном матче теннисистки, посеянные под вторым номером, обыграли представительниц Чехии Барбору Крейчикову и Катержину Синякову (3) в двух сетах со счётом 6:2, 6:3.
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