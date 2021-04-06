Новак Джокович – Льюису Хэмилтону: у всех нас были бы проблемы, если бы ты выбрал теннис

Первая ракетка мира серб Новак Джокович отреагировал на детскую фотографию пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в белой футболке с надписью Tennis и теннисной ракеткой.

Гонщик Формулы-1 недавно поделился милым снимком в своём «инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Льюиса Хэмилтона.

«Мне нравится футболка, в которой ты на этой детской фотографии. Кстати, хорошо, что ты выбрал автоспорт, а не теннис, иначе у всех нас были бы проблемы», – написал Джокович.

Комментарий серба набрал почти 2 тыс. лайков.

В начале февраля 2021 года Джокович одержал уже девятую победу на Australian Open, он выиграл 18-й турнир «Большого шлема» в карьере. После очередного достижения серб сообщил, что возьмёт паузу, чтобы восстановиться после травмы.

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