Новак Джокович – Льюису Хэмилтону: у всех нас были бы проблемы, если бы ты выбрал теннис
Первая ракетка мира серб Новак Джокович отреагировал на детскую фотографию пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в белой футболке с надписью Tennis и теннисной ракеткой.
Гонщик Формулы-1 недавно поделился милым снимком в своём «инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Льюиса Хэмилтона.
«Мне нравится футболка, в которой ты на этой детской фотографии. Кстати, хорошо, что ты выбрал автоспорт, а не теннис, иначе у всех нас были бы проблемы», – написал Джокович.
Комментарий серба набрал почти 2 тыс. лайков.
В начале февраля 2021 года Джокович одержал уже девятую победу на Australian Open, он выиграл 18-й турнир «Большого шлема» в карьере. После очередного достижения серб сообщил, что возьмёт паузу, чтобы восстановиться после травмы.
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