«Я орала, как в оперном театре». Украинскую теннисистку Завацкую укусил паук

Украинская теннисистка Катарина Завацкая рассказала о шокирующей истории, которая произошла с ней, когда она собирала сумки для поездки на турнир в Швейцарию.

«Я начала смотреть вовнутрь сумки, есть ли там что-нибудь, агрессивно и быстро искала, и тут – бум, как иглой в палец (больно). Я смотрю, а рядом с моим пальцем огромный паук. А у меня ещё и фобия на пауков. Смотрю на палец пару секунд и начинаю орать и плакать. Из пальца идёт кровь.

…Так как я была одна в апартаментах, боялась, мало ли, может, я умираю. Уже начала не чувствовать свой палец, потому что зажала его очень сильно, чтобы «яд» не попал в кровь. Я была в ужасном стрессе, всем пыталась объяснить по телефону, что случилось. Доктор не мог понять и слова, так как я орала, как в оперном театре. В итоге, я отправила доктору фото паука. Я была в стрессе, меня трясло, не могла дождаться ответа врача.

Украинка Завацкая показала паука, который укусил её во Франции Фото: https://www.instagram.com/katya_zavatska_/

Тренеры сказали ехать в аптеку. Я была ещё в пижаме, не умывалась, зубы не чистила, не расчёсывала волосы. Просто взяла куртку, штаны и ключи от машины, и как раз позвонил доктор, сказал: «Этот яд тебя не убьёт, но может занести инфекцию. Поэтому тебе нужен антибиотик».

В аптеке меня успокоили, сказали, что я не умру, что во Франции нет ядовитых пауков. В итоге, мне дали очень много таблеток. И конечно же, когда я хотела заплатить, поняла, что забыла деньги дома. Но мне всё равно их дали.

Я поехала домой. 30 минут убивала этого паука, это был тяжёлый баттл», — написала Завацкая в «сториз» своего «инстаграма».