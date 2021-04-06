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«Рад начать тренировки на грунте». Даниил Медведев поделился новыми фото

«Рад начать тренировки на грунте». Даниил Медведев поделился новыми фото
Теннис / ATP 0
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Российский теннисист Даниил Медведев на своей официальной странице в «Инстаграме» разместил новые фотографии, которые были сделаны во время его тренировок в знаменитой теннисной академии Патрика Муратоглу.

«Рад вернуться домой и начать тренировки на грунте», — подписал фотографии Медведев.

Фотографии можно посмотреть на официальной странице Медведева в «Инстаграме».

Напомним, в обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 5 апреля Даниил сохранил второе место. Из россиян в топ-6, помимо Медведева, входят Андрей Рублёв и Аслан Карацев.

Чемпионская гонка ATP. 5 апреля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2140.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 2130.
3 (3). Андрей Рублёв (Россия) — 1800.
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 1540.
5 (18). Хуберт Хуркач (Польша) — 1395.
6 (5). Аслан Карацев (Россия) — 1310.
7 (17). Янник Синнер (Италия) — 995.
8 (6). Александр Зверев (Германия) — 935.
9 (16). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 765.
10 (11). Александр Бублик (Казахстан) — 630.
...
20 (22). Карен Хачанов (Россия) — 405.

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