«Он очень весёлый». Андрей Рублёв выбрал Бенуа Пэра для похода в ночной клуб

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв во время «Мастерса» в Майами (США) принял участие в забавной викторине от медиакоманды ATP Tour. Игрокам задавали каверзные вопросы на отвлечённые темы.
Вместе с Рублёвым в викторину прошли: грек Стефанос Циципас, немец Александр Зверев и аргентинец Диего Шварцман.
Одним из вопросов был: «С кем из игроков тура вы предпочли бы пойти в ночной клуб в Майами?»
Рублёв без раздумий ответил: «Бенуа Пэр». «Он очень весёлый», — пояснил молниеносность ответа россиянин.
Также в ходе беседы с Рублёвым выяснилось, что он терпеть не может белые шорты на мужчинах. Зато обожает чёрный цвет в любых образах.
В конце, выбирая между схожими по жанру телесериалом «Полиция Майами» и фильмом «Плохие парни», теннисисты единогласно остановились на втором варианте.
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