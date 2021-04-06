«Впереди новые испытания». Хуркач — после победы на «Мастерсе» в Майами

Польский теннисист Хуберт Хуркач обратился к подписчикам своего «твиттера» после победы на турнире серии «Мастерс» в Майами (США).



«Большое спасибо за большое количество поздравлений, спасибо за огромную поддержку. Для меня это дополнительная мотивация, чтобы становиться всё лучше и лучше. Впереди меня ждут новые испытания, и я сделаю всё, что в моих силах. Спасибо!» — написал Хуркач на своей странице в «Твиттере».

Фотографию можно посмотреть на странице Хуркача в «Твиттере».

Напомним, в решающем матче турнира в Майами Хуркач со счётом 7:6 (7:4), 6:4 обыграл 19-летнего итальянца Янника Синнера. Помимо завоёванного титула на «Мастерсе» в Майами, Хуберт ранее выиграл турнир категории ATP-250 в Делрэй-Бич, который также проводится в штате Флорида.