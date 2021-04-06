Медведев, Рублёв, Хачанов и Карацев выступят на «Мастерсе» в Мадриде

Российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев примут участие в турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Об этом сообщили на официальной странице турнира в «Твиттере».

Фотографии можно посмотреть на официальной странице «Мастерса» в Мадриде в «Твиттере».

Помимо Медведева и Рублёва, в турнире также примут участие 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер, представитель Германии Александр Зверев, Стефанос Циципас (Греция), аргентинец Диего Шварцман. Для того чтобы ознакомиться с другими участниками турнира, можно перейти по этой ссылке.



Напомним, действующим чемпионом турнира в столице Испании является сербский теннисист Новак Джокович. В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. В этом году мадридский «Мастерс» пройдёт с 27 апреля по 9 мая.