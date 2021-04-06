Алла Кудрявцева сделала прививку от коронавируса
Российская теннисистка Алла Кудрявцева сообщила, что ей была сделана вакцина от коронавируса.
«Я вакцинировалась! Пожалуйста, прекратите читать и смотреть непроверенную информацию. Поговорите со своим врачом. Посмотрите данные центров по контролю и профилактике заболеваний или ВОЗ. Не смотрите на YouTube случайные видео от людей, называющих себя врачами или эпидемиологами… Проверяйте источники. Удачи!» — написала Кудрявцева на своей странице в «Инстаграме».
Фотографию можно посмотреть на странице Кудрявцевой в «Инстаграме».
Кудрявцева — победительница 10 турниров WTA, шесть раз она доходила до четвертьфиналов турниров «Большого шлема» в парном разряде, а также поднималась на 15-ю строчку парного рейтинга.
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