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Самсонова пробилась во второй круг турнира в Чарльстоне, в двух сетах одолев Хибино

Самсонова пробилась во второй круг турнира в Чарльстоне, в двух сетах одолев Хибино
Теннис / WTA 0
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Российская теннисистка Людмила Самсонова прошла во второй круг турнира в Чарльстоне (США). В стартовом матче со счётом 6:2, 6:1 она одолела японку Нао Хибино.

Встреча продолжалась 1 час и 10 минут. Самсонова 7 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. Её соперница, занимающая 86-е место в рейтинге WTA, выполнила 1 эйс, 2 раза ошибалась на подаче и не сумела воспользоваться ни одним из трёх шансов взять подачу Самсоновой.

Следующий поединок Самсонова проведёт с победительницей встречи, в которой сыграют американка Кори Гауфф и болгарская теннисистка Цветана Пиронкова.

Призовой фонд турнира в Чарльстоне превышает 565 тысяч долларов. Предыдущим победителем соревнований стала Мэдисон Кис из США – в решающем матче она обыграла датчанку Каролину Возняцки со счётом 7:6, 6:3.

Чарльстон-1. 1-й круг
06 апреля 2021, вторник. 19:10 МСК
Нао Хибино
86
Япония
Нао Хибино
Н. Хибино
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1  
6 		6  
         
Людмила Самсонова
110
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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