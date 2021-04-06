Самсонова пробилась во второй круг турнира в Чарльстоне, в двух сетах одолев Хибино

Российская теннисистка Людмила Самсонова прошла во второй круг турнира в Чарльстоне (США). В стартовом матче со счётом 6:2, 6:1 она одолела японку Нао Хибино.

Встреча продолжалась 1 час и 10 минут. Самсонова 7 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. Её соперница, занимающая 86-е место в рейтинге WTA, выполнила 1 эйс, 2 раза ошибалась на подаче и не сумела воспользоваться ни одним из трёх шансов взять подачу Самсоновой.

Следующий поединок Самсонова проведёт с победительницей встречи, в которой сыграют американка Кори Гауфф и болгарская теннисистка Цветана Пиронкова.

Призовой фонд турнира в Чарльстоне превышает 565 тысяч долларов. Предыдущим победителем соревнований стала Мэдисон Кис из США – в решающем матче она обыграла датчанку Каролину Возняцки со счётом 7:6, 6:3.