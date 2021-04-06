Кузнецова, Касаткина и Павлюченкова выступят на турнире в Мадриде, С. Уильямс — отказалась

Российские теннисистки Светлана Кузнецова, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, а также Вероника Кудерметова примут участие в турнире серии WTA-1000 в Мадриде (Испания). Об этом сообщается на официальной странице соревнований в «Твиттере».
Отметим, что по предварительной информации от участия в соревнованиях отказалась 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс, которая находится в состоянии конфликта с Ионом Цириаком, владеющим лицензией на проведение турнира в Мадриде. Для того чтобы ознакомиться с другими участниками турнира, можно перейти по этой ссылке.
Действующей победительницей турнира в Мадриде является представительница Нидерландов Кики Бертенс, которая в решающем матче одолела румынку Симону Халеп. В этом году соревнования пройдут с 27 апреля по 9 мая.
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