Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде Кинг завершила карьеру

Американская теннисистка китайского происхождения Ваня Кинг объявила о завершении профессиональной карьеры.
«Это моё последнее прощание в профессиональной теннисной карьере. Не выразить словами, что дал мне теннис, как сформировал меня, разрывал на части и снова собирал воедино. Это банально, но я безмерно благодарна. Благодарна за годы, слёзы, за тех, кто был рядом и поддерживал меня. Я бы не стала ничего менять и надеюсь, что карьера помогла слепить из меня отличного человека», — написала Кинг в своём «твиттере».
Кинг — бывшая третья ракетка мира в парном разряде, двукратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде (Уимблдон и US Open), финалистка двух турниров «Большого шлема» (в парном разряде и в миксте), победительница 16 турниров WTA (один — в одиночном разряде).
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