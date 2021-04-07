Елена Янкович родила дочь
Бывшая первая ракетка мира сербская теннисистка Елена Янкович стала мамой. Об этом сообщает Kurir. По информации издания, Елена родила дочь.
В ноябре 2020-го сообщалось, что Янкович познакомилась с врачом из Белграда (Сербия) во время Adria Tour — выставочного турнира первой ракетки мира Новака Джоковича. На соревнованиях Янкович, как и многие другие спортсмены, заразилась коронавирусом, после чего познакомилась с избранником в одной из частных клиник, где проходила лечение.
36-летняя Янкович — обладательница 15 титулов WTA. На Adria Tour она вышла на корт впервые с 2017 года. В 2008 году Елена дошла до финала Открытого чемпионата США, в котором потерпела поражение от американки Серены Уильямс (6:4, 7:5).
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