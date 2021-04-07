Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Старт «Ролан Гаррос» может быть перенесён на несколько дней

Старт «Ролан Гаррос» может быть перенесён на несколько дней
Теннис 0
Аудио-версия:

Старт турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос» во Франции может быть сдвинут на несколько дней.

«В настоящее время мы с организаторами обсуждаем необходимые методы проведения турнира — в частности, по приёму болельщиков. Обсуждается также перенос начала турнира на несколько дней», — сообщила AFP пресс-секретарь министерства спорта Франции. Ранее сообщалось, что соревнование может быть перенесено на несколько месяцев.

4 апреля министр спорта Франции Роксана Марасиняню заявила, что «Ролан Гаррос — 2021» может быть перенесён на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Установленный на данный момент срок проведения турнира — с 24 мая по 6 июня. Во Франции как минимум до 3 мая действует ограничение передвижения в пределах 10 км от дома для всех граждан, также закрыты школы. Новые правила локдауна были введены 3 апреля.

Министр спорта Франции прокомментировала возможный перенос «Ролан Гаррос»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021