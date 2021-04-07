Старт «Ролан Гаррос» может быть перенесён на несколько дней

Старт турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос» во Франции может быть сдвинут на несколько дней.
«В настоящее время мы с организаторами обсуждаем необходимые методы проведения турнира — в частности, по приёму болельщиков. Обсуждается также перенос начала турнира на несколько дней», — сообщила AFP пресс-секретарь министерства спорта Франции. Ранее сообщалось, что соревнование может быть перенесено на несколько месяцев.
4 апреля министр спорта Франции Роксана Марасиняню заявила, что «Ролан Гаррос — 2021» может быть перенесён на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Установленный на данный момент срок проведения турнира — с 24 мая по 6 июня. Во Франции как минимум до 3 мая действует ограничение передвижения в пределах 10 км от дома для всех граждан, также закрыты школы. Новые правила локдауна были введены 3 апреля.
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