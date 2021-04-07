Иге Свёнтек вручили награду «Лучшего игрока года»

Польская теннисистка Ига Свёнтек на своей официальной странице в «Твиттере» показала фотографии с наградой «Лучшему игроку года», которую она получила по итогам 2020-го.



«Об этом было объявлено ещё некоторое время назад, но из-за пандемии коронавируса я получила свой трофей только в Майами. Разве это не мило? Спасибо WTA за признание и эту красивую фрисби», — написала Свёнтек.

Фотографии можно посмотреть на официальной странице Свёнтек в «Твиттере».

В 2020 году Ига добилась победы на Открытом чемпионате Франции, теннисистка стала самой молодой чемпионкой «Ролан Гаррос» (19 лет).



Свёнтек дважды выходила в четвёртый раунд Открытого чемпионата Австралии. Сейчас она занимает 16-е место в мировом рейтинге.