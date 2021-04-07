Валерия Савиных: Карацевым может стать кто угодно

Российская теннисистка, бывшая 98-я ракетка мира Валерия Савиных поделилась мнением о влиянии пандемии на низкорейтинговых игроков.

«Люди больше не могут позволить себе играть. Они не могут позволить себе тренироваться. Я знаю, что многие вообще не могли тренироваться во время изоляции. Они, конечно, не могут продолжать платить тренерам, так как они не зарабатывают деньги, а заработать они не могут, потому что не хватает турниров!

Многие, возможно, официально не закончили карьеру, но они начинают отказываться от своей мечты. Я бы посоветовала им поговорить с Асланом Карацевым, который большую часть своей карьеры занимал 400-е место и за полгода попал в мировой топ-30. Асланом может стать кто угодно.



Мы видим, что игроки с более низким рейтингом всё время хорошо выступают на турнирах WTA, но у них нет равных возможностей играть по стабильному графику на этом уровне, поэтому их рейтинг не растёт. Этот уровень очень высок во всем теннисном мире, поэтому, если люди говорят, что игроки, которые еще не добились успеха, должны сдаться, я думаю, что это было бы недальновидно.



Что касается меня, то у меня есть уровень. Я усердно тренируюсь, поэтому с нетерпением жду возможности сыграть как можно больше турниров, чтобы извлечь максимум пользы из этой ситуации. Очки рано или поздно придут ко мне», — цитирует Савиных Tennis.