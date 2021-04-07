Анастасия Павлюченкова провела первую тренировку на грунте

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова показала первую тренировку на грунтовом корте. Кусочек из неё спортсменка выложила в своём «инстаграме».

Пост доступен в "инстаграме" Анастасии Павлюченковой.

«Первая тренировка на грунте, юху! Медленно, но верно», — подписала видео теннисистка.

Первым турниром на грунте в этом сезоне для Павлюченковой должен был стать турнир в Чарльстоне (США). Однако спортсменка отказалась от участия.

Теперь Анастасия готовится к турниру в турецком Стамбуле, который пройдёт с 19-го по 25-ое апреля. В турнире примут участие 32 теннисистки. Помимо Павлюченковой Россию представят Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Светлана Кузнецова. Прошлогодним победителем турнира стала Патрисия-Мария Циг из Румынии.