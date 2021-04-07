Анастасия Павлюченкова провела первую тренировку на грунте
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова показала первую тренировку на грунтовом корте. Кусочек из неё спортсменка выложила в своём «инстаграме».
Пост доступен в "инстаграме" Анастасии Павлюченковой.
«Первая тренировка на грунте, юху! Медленно, но верно», — подписала видео теннисистка.
Первым турниром на грунте в этом сезоне для Павлюченковой должен был стать турнир в Чарльстоне (США). Однако спортсменка отказалась от участия.
Теперь Анастасия готовится к турниру в турецком Стамбуле, который пройдёт с 19-го по 25-ое апреля. В турнире примут участие 32 теннисистки. Помимо Павлюченковой Россию представят Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Светлана Кузнецова. Прошлогодним победителем турнира стала Патрисия-Мария Циг из Румынии.
Кузнецова, Касаткина и Павлюченкова выступят на турнире в Мадриде, С. Уильямс — отказалась
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