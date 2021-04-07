Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Рафаэль Надаль — о своём враче: без него я бы никогда не выиграл некоторые турниры

Рафаэль Надаль — о своём враче: без него я бы никогда не выиграл некоторые турниры
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о работе со своим врачом Анхелем Руизом Которро.

«С Анхелем у нас часто бывали трудные времена. В конце концов, он врач, а к доктору я иду, когда дела идут плохо.

Но Анхель очень позитивный человек, и это важное качество в мире медицины. Он оптимистично смотрит вперёд в будущее. Он помогал мне находить решения.

Без него я бы никогда не смог выиграть некоторые турниры. Без надёжного врача мои результаты были бы совершенно другими. Я могу только поблагодарить его", — приводит слова испанского спортсмена Tennis Head.

На корте 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» славится своей активностью и интенсивными движениями, поэтому его физическая форма должна тщательно контролироваться.

Рууд поблагодарил Надаля за возможность совместно потренироваться
Как не перепутать Шарапову с Курниковой? Угадайте звёзд тенниса по детским фотографиям!
Пройдите тест и узнайте, кто из известных теннисистов изображён на семейных ретрофото.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021