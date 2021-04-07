Рафаэль Надаль — о своём враче: без него я бы никогда не выиграл некоторые турниры
Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о работе со своим врачом Анхелем Руизом Которро.
«С Анхелем у нас часто бывали трудные времена. В конце концов, он врач, а к доктору я иду, когда дела идут плохо.
Но Анхель очень позитивный человек, и это важное качество в мире медицины. Он оптимистично смотрит вперёд в будущее. Он помогал мне находить решения.
Без него я бы никогда не смог выиграть некоторые турниры. Без надёжного врача мои результаты были бы совершенно другими. Я могу только поблагодарить его", — приводит слова испанского спортсмена Tennis Head.
На корте 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» славится своей активностью и интенсивными движениями, поэтому его физическая форма должна тщательно контролироваться.
Рууд поблагодарил Надаля за возможность совместно потренироваться
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