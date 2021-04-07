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Егор Герасимов выбыл из турнира на Сардинии

Егор Герасимов выбыл из турнира на Сардинии
Теннис / ATP 0

Белорусский теннисист Егор Герасимов не смог переиграть представителя Словении Аляжа Бедене во втором круге турнира на Сардинии (Италия).

Для победы словенцу Бедене потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час 59 минут.

Бедене совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. Герасимов совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал соревнований Бедене поспорит с победителем встречи Андрей Мартин (Словакия) — Тейлор Фритц (США).

Призовой фонд турнира в Кальяри составляет более 408 000 долларов США.

Победителем предыдущего турнира является Ласло Джере из Сербии. В прошлом году в финале в упорной борьбе он обыграл итальянца Марко Чеккинато со счётом 7:6, 7:5.

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