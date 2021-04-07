Егор Герасимов выбыл из турнира на Сардинии

Белорусский теннисист Егор Герасимов не смог переиграть представителя Словении Аляжа Бедене во втором круге турнира на Сардинии (Италия).

Для победы словенцу Бедене потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час 59 минут.

Бедене совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. Герасимов совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал соревнований Бедене поспорит с победителем встречи Андрей Мартин (Словакия) — Тейлор Фритц (США).

Призовой фонд турнира в Кальяри составляет более 408 000 долларов США.

Победителем предыдущего турнира является Ласло Джере из Сербии. В прошлом году в финале в упорной борьбе он обыграл итальянца Марко Чеккинато со счётом 7:6, 7:5.