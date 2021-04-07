Кудерметова вышла в третий круг турнира в Чарльстоне, обыграв Наварро

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA 500, который проходит в Чарльстоне (США). В матче второго круга 15-я сеяная Кудерметова нанесла поражение обладательнице уайлд-кард американке Эмме Наварро со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.
Кудерметова дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. Наварро подала один эйс, трижды ошиблась на подаче и взяла две подачи соперницы.
За выход в четвертьфинал турнира в Чарльстоне Кудерметова сыграет с японкой Куруми Нара, начавшей соревнования с квалификации.
На турнире также выступает ещё одна россиянка Людмила Самсонова, которая сегодня, 7 апреля, в матче второго круга встретится с американкой Кори Гауфф (14).
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