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Кудерметова вышла в третий круг турнира в Чарльстоне, обыграв Наварро

Кудерметова вышла в третий круг турнира в Чарльстоне, обыграв Наварро
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA 500, который проходит в Чарльстоне (США). В матче второго круга 15-я сеяная Кудерметова нанесла поражение обладательнице уайлд-кард американке Эмме Наварро со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.

Кудерметова дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. Наварро подала один эйс, трижды ошиблась на подаче и взяла две подачи соперницы.

За выход в четвертьфинал турнира в Чарльстоне Кудерметова сыграет с японкой Куруми Нара, начавшей соревнования с квалификации.

На турнире также выступает ещё одна россиянка Людмила Самсонова, которая сегодня, 7 апреля, в матче второго круга встретится с американкой Кори Гауфф (14).

Чарльстон-1. 2-й круг
07 апреля 2021, среда. 20:40 МСК
Эмма Наварро
481
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Вероника Кудерметова
38
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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