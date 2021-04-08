Французская теннисистка Ализе Корне: наш министр спорта — это катастрофа

Французская теннисистка Ализе Корне во время телевизионного интервью после победы над бельгийкой Элизе Мертенс узнала о переносе «Ролан Гаррос» и прокомментировала данную новость.

«Это останется между нами, но наш министр спорта — это катастрофа. Я ничего не имею против неё лично, но в спорте она принимает плохие решения, как будто ей всё равно.

Я знаю, что это исходит от правительства, я почти уверена. И это может быть также связано с турниром, потому что я слышала, что у них может быть больше зрителей, если они отложат его на одну неделю. Но всё же я думаю, что это довольно эгоистичное решение, честно говоря, потому что календарь будет страдать от этой отсрочки.

Я понимаю, что сейчас нелёгкое время для турнира, но мы должны думать об игроках и календаре. Все турниры должны вписываться в этот календарь", — приводит слова Корне Tennisnow.