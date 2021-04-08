«Невесточка». Подписчики оценили новую фотосессию Элины Свитолиной
Пятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина в своём «инстаграме» опубликовала снимки из новой фотосессии.
Пост доступен в «инстаграме» Элины Свитолиной
Подписчики так оценили фотосессию теннисистки:
«Вау».
«Невесточка».
«Тебе идёт».
«Ой, шикарна! Как всегда».
«Умница и красавица, ждём новых побед».
«Так красиво!»
На минувшей неделе Свитолина и французский теннисист Гаэль Монфис обручились. Свадьба намечена на июль 2021 года. В конце февраля 2021 года Монфис и Свитолина объявили о паузе после двух лет отношений, но затем вновь стали парой.
В начале апреля Свитолина в полуфинальном матче турнира категории WTA-1000 в Майами (США) со счётом в двух сетах 3:6, 3:6 уступила первой ракетке мира австралийке Эшли Барти.
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Влюблённые отправились в горы, где Гаэль Монфис преподнёс украинке шикарное кольцо.
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