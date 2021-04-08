Матч с участием россиянки Аншбы стал третьим по длительности в истории женского тенниса

21-летняя российская теннисистка Амина Аншба в первом круге 25-тысячника ITF в Кордобе обыграла представительницу Бразилии Лауру Пигосси.
Для этого ей потребовалось 4 часа 56 минут. Это третий среди самых длинных женских матчей в истории, сообщает BATennis в "твиттере".
Самым продолжительным матчем является встреча первого круга между двумя американками Вики Нельсон-Данбар и Джин Хепнер на турнире в Ричмонде (США) в 1984 году. Нельсон-Данбар одержала победу в двух сетах со счётом 6:4, 7:6 за 6 часов 31 минуту.
Амине же понадобилось три сета. Счёт матча 7:5, 3:6, 7:5 в пользу россиянки.
Следующей соперницей Аншабы станет испанка Ирен Бурильо Эскорихуэла.
Таким образом, Аншба принимала участие в двух из восьми самых длинных женских матчей. Восьмое место в списке занимает её встреча против Анастасии Комардиной во втором круге 25-тысячника ITF в Пензе-2019. Этот матч Амина выиграла со счётом в трех сетах 7:6, 3:6, 7:5 за 4 часа 30 минут.
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