«Ты будешь прекрасной мамой». Подписчики отреагировали на праздничные фото Арины Соболенко

Седьмая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко, вернувшаяся после турнира в Майами (США) домой, в Минск, поделилась праздничными фотографиями.
«Мишутка», — подписала фото Соболенко.
Пост доступен в «инстаграме» Арины Соболенко
Подписчики так оценили снимки:
«Ты будешь прекрасной мамой».
«Великолепные фотографии».
«Красиво».
«Ты знаешь, как играть с детьми».
В Майами Соболенко дошла до четвертьфинала, где со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 3:6 уступила будущей чемпионке соревнований, первой ракетке мира, австралийской теннисистке Эшли Барти.
В феврале 2021 года Арина и бельгийка Элисе Мертенс выиграли Открытый чемпионат Австралии в парном разряде. В финальном матче теннисистки, посеянные под вторым номером, победили представительниц Чехии Барбору Крейчикову и Катержину Синякову (3) в двух сетах со счётом 6:2, 6:3.
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