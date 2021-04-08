«Ты будешь прекрасной мамой». Подписчики отреагировали на праздничные фото Арины Соболенко

Седьмая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко, вернувшаяся после турнира в Майами (США) домой, в Минск, поделилась праздничными фотографиями.

«Мишутка», — подписала фото Соболенко.

Пост доступен в «инстаграме» Арины Соболенко

Подписчики так оценили снимки:

«Ты будешь прекрасной мамой».

«Великолепные фотографии».

«Красиво».

«Ты знаешь, как играть с детьми».

В Майами Соболенко дошла до четвертьфинала, где со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 3:6 уступила будущей чемпионке соревнований, первой ракетке мира, австралийской теннисистке Эшли Барти.



В феврале 2021 года Арина и бельгийка Элисе Мертенс выиграли Открытый чемпионат Австралии в парном разряде. В финальном матче теннисистки, посеянные под вторым номером, победили представительниц Чехии Барбору Крейчикову и Катержину Синякову (3) в двух сетах со счётом 6:2, 6:3.