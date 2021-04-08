Организаторы «Ролан Гаррос» официально подтвердили перенос турнира

Организаторы «Ролан Гаррос» официально изменили даты проведения турнира. Пресс-служба соревнований выпустила заявление по поводу переноса.

Как и сообщалось ранее, «Ролан Гаррос» будет отложен на неделю. Таким образом, квалификационный этап пройдёт с 24 мая по 28 мая, а турнир в основе начнётся 30 мая. Закончится турнир 13 июня.

В своем последнем выступлении 31 марта президент Франции объявил, что с середины мая будет установлен график постепенного возобновления культурных и спортивных мероприятий при условии улучшения ситуации в области здравоохранения. Поэтому организаторами «Ролан Гаррос» и было принято решение о переносе. Они надеются, что таким образом большее число зрителей сможет увидеть турнир воочию.