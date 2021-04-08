Организаторы не хотят менять сроки турнира в Штутгарте из-за переноса «Ролан Гаррос»

Организаторы турнира в Штутгарте отреагировали на перенос «Ролан Гаррос» на неделю, который тем самым заезжает на сроки проведения немецкого турнира.

«Организаторы ATP250 в Штутгарте удивлены фактом переноса „Ролан Гаррос“ на одну неделю и хотят провести свой турнир в первоначальную дату — 5-13 июня. Они обсудят возникшую новую ситуацию с ATP, Штутгартским теннисным клубом и их партнерами», — написал журналист Михал Самульски в своём "твиттере".

«Ролан Гаррос» должен был пройти в период с 23 мая по 6 июня. Однако организаторы турнира перенесли его на неделю, новые даты проведения: с 30 мая по 13 июня.

Ранее сообщалось, что в случае отмены травяных турниров в Штутгарте, Хертогенбосхе и Ноттингеме, которые должны начаться 7 июня, Федерация тенниса Франции выплатит компенсацию их организаторам.