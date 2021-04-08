«Я даже не могу открыть окно». Бабош, находящаяся в Чарлстоне, заразилась коронавирусом

Венгерская теннисистка Тимя Бабош сообщила, что на турнире в Чарлстоне (США) её тест на коронавирус показал положительный результат.
«Думаю, с уверенностью могу сказать, что в последнее время мне не очень везёт в Америке. Я не понимаю, как и когда я заразилась, но это уже и не имеет значения. Что немаловажно, у меня почти нет симптомов. Немного болела голова и горло, и я чувствовала некоторую усталость в мышцах, но ведь я много тренировалась.
Ситуация пока не очень радужная. Я должна провести в своём гостиничном номере 10 дней и при этом даже не могу открыть окно. Балкона тоже нет, как и тренажёра. К счастью, тест моего тренера дважды показал отрицательный результат, и теперь он сможет вернуться домой. Я уже попросила его и сотрудников WTA предоставить мне велосипед и пару тренажёров. Посмотрим, что из этого получится», — написала Бабош на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Бабош в "Инстаграме".
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