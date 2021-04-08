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Кудерметова пробилась в 1/4 финала турнира в Чарльстоне, взяв 1-й сет у Нары со счётом 6:0

Кудерметова пробилась в 1/4 финала турнира в Чарльстоне, взяв 1-й сет у Нары со счётом 6:0
Теннис / WTA 0
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова прошла в 1/4 финала турнира в Чарльстоне (США). В матче третьего круга она со счётом 6:0, 6:3 одолела японку Куруми Нару.

Встреча продолжалась 1 час и 12 минут. Кудерметова 5 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. Её соперница, занимающая 162-е место в рейтинге WTA, не выполнила ни одного эйса, 4 раза ошибалась на подаче и не сумела воспользоваться ни одним из двух предоставленных шансов взять подачу Кудерметовой.

Следующий поединок Вероника проведёт с победительницей встречи, в которой сыграют представительница Австралии Айла Томлянович и американская теннисистка Слоан Стивенс.

Призовой фонд турнира в Чарльстоне превышает 565 тысяч долларов. Предыдущим победителем соревнований стала Мэдисон Кис из США – в решающем матче она обыграла датчанку Каролину Возняцки со счётом 7:6, 6:3.

Чарльстон-1. 3-й круг
08 апреля 2021, четверг. 18:10 МСК
Куруми Нара
162
Япония
Куруми Нара
К. Нара
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		3  
6 		6  
         
Вероника Кудерметова
38
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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