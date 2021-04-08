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Мугуруса вышла в 1/4 финала турнира в Чарльстоне после отказа Путинцевой во втором сете

Мугуруса вышла в 1/4 финала турнира в Чарльстоне после отказа Путинцевой во втором сете
Теннис / WTA 0
Аудио-версия:

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева не смогла пройти в 1/4 финала турнира в Чарльстоне (США). В матче третьего круга с испанской теннисисткой Гарбиньей Мугурусой при счёте 2:2 во втором сете Путинцева отказалась от продолжения борьбы. Первый сет Юлия уступила со счётом 0:6.

Встреча продолжалась 1 час и 1 минуту. Путинцева 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 2. Её соперница, занимающая 13-е место в рейтинге WTA, выполнила 1 эйс, 3 раза ошибалась на подаче и воспользовалась 3 шансами из 3 взять подачу Путинцевой.

Следующий поединок Мугуруса проведёт с победительницей встречи, в которой сыграют представительница Черногории Данка Ковинич и чешка Петра Квитова.

Призовой фонд турнира в Чарльстоне превышает 565 тысяч долларов. Предыдущим победителем соревнований стала Мэдисон Кис из США – в решающем матче она обыграла датчанку Каролину Возняцки со счётом 7:6, 6:3.

Чарльстон-1. 3-й круг
08 апреля 2021, четверг. 18:05 МСК
Гарбинье Мугуруса
13
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
Окончен
1 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		2  
0 		2  
         
Юлия Путинцева
31
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
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