Мугуруса, взявшая у Путинцевой 1-й сет со счётом 6:0, объяснила свой отказ во 2-м сете

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса рассказала о причинах, побудивших её отказаться от продолжения борьбы в матче третьего круга турнира в Чарльстоне (США) с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.
«Небольшая боль в ноге была уже в первом матче. Переход с харда на грунт получился сложным, очень скорым.
Я очень хорошо начала матч, но внезапно почувствовала острую боль в ноге. Дальше становилось только хуже, и я уже не хотела продолжать матч, не имея возможности показывать свой лучший теннис», — приводятся слова Мугурусы на странице Tennis Now в «Твиттере».
Следующий поединок Путинцева проведёт с черногорской теннисисткой Данкой Ковинич, которая в матче третьего круга оказалась сильнее одиннадцатой ракетки мира чешки Петры Квитовой.
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