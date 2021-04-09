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«Ловлю хороший свет для своих кубиков». Арина Соболенко показала фото пресса

«Ловлю хороший свет для своих кубиков». Арина Соболенко показала фото пресса
Теннис / WTA 0
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Седьмая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко разместила в «сториз» своего «Инстаграма» фото с тренажёрного зала, на котором она продемонстрировала пресс.

«Ловлю хороший свет для своих кубиков рубиков. Когда-нибудь в один день они у меня точно будут. Но это не точно», — подписала фотографию Соболенко.

В Майами (США) Соболенко дошла до четвертьфинала, где со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 3:6 уступила будущей чемпионке соревнований, первой ракетке мира, австралийской теннисистке Эшли Барти.

В феврале 2021 года Арина и бельгийка Элисе Мертенс выиграли Открытый чемпионат Австралии в парном разряде. В финальном матче теннисистки, посеянные под вторым номером, победили представительниц Чехии Барбору Крейчикову и Катержину Синякову (3) в двух сетах со счётом 6:2, 6:3.

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