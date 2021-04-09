Тони Надаль прокомментировал решение начать работу с Феликсом Оже-Альяссимом

Дядя Рафаэля Надаля и бывший тренер Тони Надаль более чем через три года вернётся в качестве тренера в тур ATP. На этот раз старший Надаль станет тренировать канадца Феликса Оже-Альяссима.

«Если нам придётся играть против Рафаэля Надаля, я не буду сидеть ни на одной из двух скамеек из уважения к обоим игрокам. Я испытываю особую привязанность к своему племяннику, я всё ещё дядя Рафаэля, я был связан с ним много лет.

Надеюсь, что в будущем Феликс станет номером один в мире. А пока он должен совершенствоваться.

Я не мог бы работать с человеком, который не был бы уважительным и не имел ценностей. Мне посчастливилось работать всю свою жизнь с человеком, который был почтительным, имел хороший имидж и стремился к этому. Феликс — парень, который теоретически должен быть одним из лучших в мире в ближайшие годы», — приводит слова старшего Надаля Tennis World USA.