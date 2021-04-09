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Феликс Оже-Альяссим рассказал, почему предложил Тони Надалю стать его тренером

Феликс Оже-Альяссим рассказал, почему предложил Тони Надалю стать его тренером
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим рассказал, почему решил добавить в свою команду Тони Надаля.

«У нас была возможность поработать вместе с ним, Фредериком Фонтаном и остальной моей командой на Майорке в декабре. Но сейчас мы официально начинаем наши отношения и наше партнёрство. До сих пор всё шло очень хорошо.

В конце прошлого года я сидел с Фредом, остальной частью моей команды, моими родителями… Я сказал себе, что было бы хорошо пойти к кому-то, кто был на самом высоком уровне в нашем спорте. К тому, кто однажды побывал там, куда я хочу попасть. Мы обратились к Тони с предложением приехать на Майорку, чтобы встретиться с ним, потренироваться и обсудить перспективы, что мы и сделали», — приводит слова канадца ATP Tour.

Первым соревнованием для Феликса, проведённым под руководством нового тренера, станет турнир в Монте-Карло.

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