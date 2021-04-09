Оже-Альяссим — о сотрудничестве с Тони Надалем: мы строим что-то прочное

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим рассказал, как прошли первые дни тренировок с новым тренером Тони Надалем.
«С первой тренировки работа была великолепной. Первое — это уважение, честность и доверие. Для меня это очень важные ценности, которые Тони пытается донести до нас. Они совпадают с тем, во что я верю. Для меня это простые вещи, но простые вещи, которые не всегда легко делать. Однако они очень важны. Последовательность моей работы, точность работы, интенсивность, которую я собираюсь вложить. Если я смогу повторить это на очень высоком уровне, я верю, что что-то хорошее может произойти. Тони мне очень нравится как человек, так что это здорово.
Он будет со мной в крупных турнирах, турнирах «Большого шлема» и ещё нескольких крупных турнирах в календаре. Он даёт советы, опыт, и я просто работаю изо дня в день, чтобы стать лучшим игроком. Это не похоже на секретный инструмент или единственный рецепт, где вы щёлкаете пальцами, и всё получается. Но мы находимся в начале совместной работы и строим что-то прочное. Я думаю, что это то, что я хочу сделать, чтобы достичь самого высокого уровня тенниса», — приводит слова канадца ATP Tour.
- 9 апреля 2021
-
12:24
-
11:30
-
11:09
-
10:33
-
09:49
-
06:43
-
00:22
- 8 апреля 2021
-
22:53
-
21:21
-
20:50
-
19:40
-
19:31
-
19:24
-
18:04
-
17:48
-
16:45
-
15:48
-
15:36
-
15:22
-
14:51
-
13:35
-
13:13
-
13:00
-
12:37
-
11:50
-
11:12
-
10:40
-
09:18
-
09:06
-
01:05
- 7 апреля 2021
-
22:45
-
20:18
-
16:39
-
15:14
-
12:10