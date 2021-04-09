Оже-Альяссим — о сотрудничестве с Тони Надалем: мы строим что-то прочное

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим рассказал, как прошли первые дни тренировок с новым тренером Тони Надалем.

«С первой тренировки работа была великолепной. Первое — это уважение, честность и доверие. Для меня это очень важные ценности, которые Тони пытается донести до нас. Они совпадают с тем, во что я верю. Для меня это простые вещи, но простые вещи, которые не всегда легко делать. Однако они очень важны. Последовательность моей работы, точность работы, интенсивность, которую я собираюсь вложить. Если я смогу повторить это на очень высоком уровне, я верю, что что-то хорошее может произойти. Тони мне очень нравится как человек, так что это здорово.

Он будет со мной в крупных турнирах, турнирах «Большого шлема» и ещё нескольких крупных турнирах в календаре. Он даёт советы, опыт, и я просто работаю изо дня в день, чтобы стать лучшим игроком. Это не похоже на секретный инструмент или единственный рецепт, где вы щёлкаете пальцами, и всё получается. Но мы находимся в начале совместной работы и строим что-то прочное. Я думаю, что это то, что я хочу сделать, чтобы достичь самого высокого уровня тенниса», — приводит слова канадца ATP Tour.