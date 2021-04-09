«Жизнь не так серьёзна». Элина Свитолина опубликовала фото в расстёгнутых джинсах

Пятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в своём «инстаграме» откровенное фото.
В кадре украинка позирует в короткой белой майке и расстёгнутых джинсах.
Пост доступен в «инстаграме» Элины Свитолиной.
Публикацию теннисистка дополнила известной цитатой немецкого писателя Экхарта Толле: «Жизнь не так серьёзна, как думает разум».
На минувшей неделе Свитолина и французский теннисист Гаэль Монфис обручились. Свадьба намечена на июль 2021 года. В конце февраля 2021 года Монфис и Свитолина объявили о паузе после двух лет отношений, но затем вновь стали парой.
В начале апреля украинка в полуфинальном матче турнира категории WTA-1000 в Майами (США) со счётом в двух сетах 3:6, 3:6 уступила первой ракетке мира австралийке Эшли Барти.
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