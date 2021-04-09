Ришар Гаске снялся с «Мастерса» в Монте-Карло из-за осложнений после COVID-19

34-летний французский теннисист Ришар Гаске не примет участия в грядущем грунтовом турнире категории «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Он пройдёт с 11 по 18 апреля.

Француз объявил об этом в своём «инстаграме».

Публикация доступна в «инстаграме» французского теннисиста.

«Очень разочарован тем, что не смогу побороться в Монте-Карло после осложнений от COVID-19. Надеюсь, вернуться как можно скорее», — написал Гаске.

В начале марта на турнире категории ATP-250 в Дохе (Катар) Гаске неожиданно и без объяснения причин снялся с матча второго круга. Он должен был сыграть с россиянином Андреем Рублёвым.

За карьеру уроженец Безье выиграл 15 турниров ATP в одиночном разряде. На данный момент в рейтинге ATP он занимает 49-ю строчку.

Гаске снялся с турнира в Дохе, Рублёв без борьбы прошёл в четвертьфинал