Ришар Гаске снялся с «Мастерса» в Монте-Карло из-за осложнений после COVID-19
34-летний французский теннисист Ришар Гаске не примет участия в грядущем грунтовом турнире категории «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Он пройдёт с 11 по 18 апреля.
Француз объявил об этом в своём «инстаграме».
Публикация доступна в «инстаграме» французского теннисиста.
«Очень разочарован тем, что не смогу побороться в Монте-Карло после осложнений от COVID-19. Надеюсь, вернуться как можно скорее», — написал Гаске.
В начале марта на турнире категории ATP-250 в Дохе (Катар) Гаске неожиданно и без объяснения причин снялся с матча второго круга. Он должен был сыграть с россиянином Андреем Рублёвым.
За карьеру уроженец Безье выиграл 15 турниров ATP в одиночном разряде. На данный момент в рейтинге ATP он занимает 49-ю строчку.
Гаске снялся с турнира в Дохе, Рублёв без борьбы прошёл в четвертьфинал
Ришар Гаске: не мог представить, что в 2020 году ещё буду играть
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