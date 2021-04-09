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Белорус Илья Ивашко не сумел пробиться в полуфинал турнира в Марбелье

Белорус Илья Ивашко не сумел пробиться в полуфинал турнира в Марбелье
Теннис / ATP 0

Белорусский теннисист Илья Ивашко (115-е место в рейтинге ATP) не сумел пробиться в полуфинал турнира категории ATP-250 в Марбелье (Испания). В трёхсетовом матче он уступил испанцу Хауме Мунару (95-е место в рейтинге ATP) со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 4:6.

Встреча продлилась 2 часа 53 минуты. Ивашко 1 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету Мунара – 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В полуфинале Мунара ждёт встреча с победителем матча Карлос Алкарас Гарфия (Испания) – Каспер Рууд (Норвегия).

Турнир в Марбелье продлится до 11 апреля. Призовой фонд соревнований составил € 255 500. Ивашко как четвертьфиналист получит почти € 8 тыс.

Марбелья. 1/4 финала
09 апреля 2021, пятница. 16:25 МСК
Илья Ивашко
115
Беларусь
Илья Ивашко
И. Ивашко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 4
6 5 		6 6
         
Хауме Мунар
95
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
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