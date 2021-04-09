Белорус Илья Ивашко не сумел пробиться в полуфинал турнира в Марбелье
Белорусский теннисист Илья Ивашко (115-е место в рейтинге ATP) не сумел пробиться в полуфинал турнира категории ATP-250 в Марбелье (Испания). В трёхсетовом матче он уступил испанцу Хауме Мунару (95-е место в рейтинге ATP) со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 4:6.
Встреча продлилась 2 часа 53 минуты. Ивашко 1 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету Мунара – 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.
В полуфинале Мунара ждёт встреча с победителем матча Карлос Алкарас Гарфия (Испания) – Каспер Рууд (Норвегия).
Турнир в Марбелье продлится до 11 апреля. Призовой фонд соревнований составил € 255 500. Ивашко как четвертьфиналист получит почти € 8 тыс.
Рекомендуем вам
- 9 апреля 2021
-
20:19
-
19:27
-
19:07
-
18:33
-
18:04
-
17:30
-
16:48
-
16:10
-
14:27
-
12:24
-
11:30
-
11:09
-
10:33
-
09:49
-
06:43
-
00:22
- 8 апреля 2021
-
22:53
-
21:21
-
20:50
-
19:40
-
19:31
-
19:24
-
18:04
-
17:48
-
16:45
-
15:48
-
15:36
-
15:22
-
14:51
-
13:35
-
13:13
-
13:00
-
12:37
-
11:50
-
11:12
Партнерский контент
Рекомендуем вам