Белорус Илья Ивашко не сумел пробиться в полуфинал турнира в Марбелье

Белорусский теннисист Илья Ивашко (115-е место в рейтинге ATP) не сумел пробиться в полуфинал турнира категории ATP-250 в Марбелье (Испания). В трёхсетовом матче он уступил испанцу Хауме Мунару (95-е место в рейтинге ATP) со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 4:6.

Встреча продлилась 2 часа 53 минуты. Ивашко 1 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету Мунара – 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В полуфинале Мунара ждёт встреча с победителем матча Карлос Алкарас Гарфия (Испания) – Каспер Рууд (Норвегия).

Турнир в Марбелье продлится до 11 апреля. Призовой фонд соревнований составил € 255 500. Ивашко как четвертьфиналист получит почти € 8 тыс.