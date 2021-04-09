Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Украинка Завацкая: Младенович думает, что она такая вся офигительная. Это раздражает

Украинка Завацкая: Младенович думает, что она такая вся офигительная. Это раздражает
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Катарина Завацкая рассказала о реалиях соперничества внутри тура.

«Кого из теннисисток я хотела бы обыграть больше всего? С детства у нас идёт конкуренция с Даяной Ястремской. Возможно, она будет смотреть это интервью, и это классно. Потому что мы с детства всегда соперничали друг с другом. Мне бы хотелось на каком-то классном турнире её обыграть. Это здоровая конкуренция.

А если говорить о том, какие теннисистки раздражают, то, наверное, хотела бы обыграть Кристину Младенович. Она думает, что она такая вся офигительная. Хотелось бы дать ей понять, что не настолько. Мы недавно с ней тренировались, и она нормально себя вела, антипатия к ней исчезла, потому что она так плохо играла», — цитирует Завацкую «Большой теннис Украины».

«Я орала, как в оперном театре». Украинскую теннисистку Завацкую укусил паук
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021