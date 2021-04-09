Марко Чеккинато: надеюсь, Роджер Федерер сможет играть до 50 лет!

Итальянский теннисист Марко Чеккинато рассказал, каким видит будущее «Большой тройки» — Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича в туре.

«Прежде всего, я надеюсь, что Роджер (Федерер. – Прим. «Чемпионата») сможет играть до 50 лет! Он – необыкновенный и вдохновляющий игрок в туре, его приятно встретить на корте или в раздевалке.

Федерер – один из нас, несмотря на то что он – истинное олицетворение тенниса. Конечно, ему будет непросто вернуться после долгого отсутствия на прежний уровень, особенно на грунте. В немного меньшей степени это коснётся Надаля и Джоковича, которые мало играют в этот период.

Но, учитывая, что мы говорим о чемпионах, сделавших современный теннис легендарным, я не удивлюсь, если их доминирование будет продолжаться ещё долгое время», — приводит слова Чеккинато Tennis World USA.

Лучший результат Чеккинато в рейтинге ATP – 19-е место. Он – победитель трёх турниров ATP в одиночном разряде.

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