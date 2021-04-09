Хачанов – об отцовстве: быстро осознаёшь, что теперь существуешь не только для себя

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, как на его жизнь повлияло отцовство.
Напомним, в сентябре 2019 года у теннисиста и его супруги Вероники Шкляевой родился сын Давид.
«После рождения сына жизнь изменилась только в лучшую сторону! Быстро осознаёшь, что теперь существуешь не только для себя. А вместе с этим взрослеешь — появляется больше ответственности и мотивации. Хочется, чтобы сын чаще видел, как я играю. Мне это очень приятно. Уже сейчас он смотрит мои матчи по телевизору с открытым ртом. Надеюсь, в ближайшее время они с Вероникой (женой Карена. – Прим. «Чемпионата») смогут путешествовать со мной. Давид – очень активный ребенок, растёт с ракеткой и клюшкой в руках, постоянно играет с мячом. Если он захочет заниматься спортом, мы с женой его обязательно в этом поддержим.
Я счастливый человек. У меня замечательная семья, я занимаюсь любимым делом, добиваюсь в нём каких-то успехов. Конечно, всегда хочется большего, но нужно уметь довольствоваться и тем, что есть. Я уже добился многого, о чём мечтал, будучи ребенком. И надеюсь, продолжу это делать», — приводит слова Хачанова VTB Russia.
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